Colani ile görüşen iki bakandan 'Şam' trafiği

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:13

Güncelleme: 24.12.2024 - 00:13

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Her iki bakan, Şam’da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüşmüştü.