Cono aşiretine 500 polis ile hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı
Adana'da silahlı yaralama, gasp ve benzeri suçlara karıştıkları öne sürülen Cono aşireti üyesi 30 kişiye, 500 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı iddia edilen Cono aşiretinden aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiyi tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan mahallesinde 30 adrese, 500 polisin katılımıyla hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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