Çöp kamyonu evin duvarına çarptı! Mutfaktaki kadın yaralandı
Adana’da yokuşu çıkarken freni tutmayan çöp kamyonu, kontrolden çıkıp bir evin duvarına çarptı. Yıkılan mutfak duvarının altında kalan kadın, yaralandı.
Belediyenin çöp kamyonu yokuşu çıkarken freni tutmayınca kontrolden çıkıp, geri manevra yaparak müstakil bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan mutfak duvarının altında kalan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #kaza #çöp kamyonu
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