Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

24 Eylül 2021 Cuma, 17:46

Olay, sabah saatlerinde, Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Mustafa Güney, iddiaya göre, çöpü boşaltmaya geldiği konteyner ile çöp kamyonu arasında sıkıştı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Güney, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güney, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.