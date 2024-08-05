Çöp kamyonuyla halk otobüsü çarpıştı: Temizlik işçisi yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da halk otobüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 temizlik personeli yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:06
Çöp kamyonuyla halk otobüsü çarpıştı: Temizlik işçisi yaralandı
Abone Ol google-news

Kaza, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimoza Sokak ile Cemal Gürsel Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden H.B. idaresindeki 59 EB 388 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile Ç.D. yönetimindeki 16 NGP 34 plakalı Çorlu Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Çarpışma sırasında çöp kamyonu kasasında bulunan temizlik işçisi Y.D. yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


tekirdağ haberleri çöp kamyonu haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Sinop’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Emet’te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti

Emet’te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti
D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler