Çöp kamyonuyla halk otobüsü çarpıştı: Temizlik işçisi yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da halk otobüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 temizlik personeli yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimoza Sokak ile Cemal Gürsel Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden H.B. idaresindeki 59 EB 388 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile Ç.D. yönetimindeki 16 NGP 34 plakalı Çorlu Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı.
Çarpışma sırasında çöp kamyonu kasasında bulunan temizlik işçisi Y.D. yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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