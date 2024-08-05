Sinop’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:20

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:44

Sinop’tan Kastamonu’ya seyir halinde olan Recep Kandıra’nın kullandığı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Fatma Kandıra ve Nazire Karabiber, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.