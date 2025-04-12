Çöp konteynerlerini çaldılar... İpekyolu Belediyesi suç duyurusunda bulundu!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:53

Güncelleme: 12.04.2025 - 15:01

Belediyenin geçen şubat ayında 800'e yakın çöp konteynerine polisler tarafından el konulmasının ardından, 26 Şubat'ta da Karşıyaka Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan çöp konteynerleri kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.

Konteynerlerin, kırmızı renkli kamyonla çalındığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

İpekyolu Belediyesi, hırsızlığa ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusunda, "Kimliği belirsiz kişiler, kırmızı renkli açık kasa kamyonla 26 Şubat 2025 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Rüzgar Sokak’taki çöp konteynırlarını çalmışlardır. Çalınan konteynırlar, İpekyolu Belediyesine ait kamu mallarıdır. Belediyemiz, tüm şüphelilerden şikâyetçidir ve şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, çevre temizliğini sağlamak ve halkın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam edeceğini belirtti.