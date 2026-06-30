‘Çöpe atana değil, ortaya çıkaran öğretmenlere ceza’ iddiası tepkilere yol açtı: Bayrağımıza saygısızlık

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, TürkiyeSuriye sınırındaki bayrak indirme provokasyonu nedeniyle tüm okullarda “Bayrak Sevgisi” temasıyla etkinlikler düzenlenmesini talep etti.

Bakanlığın bu kararına karşın Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi’nde S.Y. adındaki fizik öğretmeninin etkinlik kapsamında sınıfta bulunan bayrakları kaldırıp çöpe attığı iddia edildi.

Duruma tepki gösteren öğrenciler yaşananları, okuldaki iki öğretmene iletti. Onlar da iddiaları okul yönetimine ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktardı. Okul müdürünün öğretmeni koruması üzerine diğer iki öğretmenle müdür arasında sözlü gerginlik yaşandı.

MENEMEN’E SÜRÜLDÜLER

İddiaların odağındaki öğretmene yaptırım uygulanmazken müdürün şikâyeti sonrası İzmir Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, olayı yetkililere aktardıkları belirtilen iki kadın öğretmene 30’da 1 oranında maaş kesimi cezası ve görev yeri değişikliği cezası verildi. Öğretmenler Foça’dan Menemen’e sürüldü. Ceza gerekçesi olarak “öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak ve öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunmak” ile “okuldaki çalışma barışı ve huzuru bozmak” maddeleri gösterildi.

‘KARAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN’

Öğrenciler öğretmenlerinin gönderilmesine tepki gösterirken Cumhuriyet’in ulaştığı veliler, okul yönetimi tarafından tek tek çağrıldıklarını ve olayın yaşanmadığını belirten tutanak tutulmasını istediğini söyledi. Gazetemize konuşan velilerden birisi, “soruşturma sürecinde çocuklarının okul müdürü ve müdür yardımcısının odasına tek tek çağrıldığını, olayın yaşanmadığı yönünde tutanaklar tutulduğunu” ifade ederken başka bir veli ise öğrencilerin kendi aralarındaki WhatsApp yazışmalarında olayın yaşandığına ilişkin mesajların bulunduğunu, buna karşın çocukların anlattıklarını yetkililere ileten öğretmenlerin cezalandırıldığını” belirtti.

Veliler, öğretmenlere yönelik kararın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.