Çöplükte bulunan 10 yavru köpek barınağa teslim edildi

Tokat'ta, koli içerisinde çöplüğe bırakılan 10 yavru köpek jandarma ekiplerince bulunarak hayvan barınağına teslim edildi.

DHA
15 Eylül 2022 Perşembe, 13:00
Çöplükte bulunan 10 yavru köpek barınağa teslim edildi
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Tokat Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu üzerinde devriye atan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi çöplükte koli içerisinde 10 yavru köpek buldu.

Kolinden çıkarılan yavrular, jandarma ekipleri tarafından beslendi. Sağlık taramalarının ardından yavru köpekler Tokat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.


Köpek yavru köpek Barınak çöplük

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