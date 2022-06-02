Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mert Plajı’nı amatör balıkçılara barınak yapmak istiyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Samsun’da göreve geldikten sonra kente kazandırılmış yeşil alan ve hizmetleri yok ettiği eleştirisiyle karşı karşıya kalan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni projesiyle bir kez tartışılır hale geldi. Başkan Demir’in amatör balıkçılara barınak yapmak için gözünü Mert Plajı’na diktiği ortaya çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan amatör balıkçı teknelerine ek barınak yapma kararı aldı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde profesyonel balıkçılık yapanların kullandığı barınakların yükünü hafifleterek deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Merkez ilçelerden Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi sonucunda amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı alanı seçildi.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yapılan içinde su oyun parkı da bulunan Mert Plajı, Başkan Mustafa Demir’in kararıyla amatör balıkçı teknelerinin kullanmaları için barınak olarak tahsis edildi. 5 bin kişi kapasiteli Mert Plajı’nda, su parkı, vitamin bar, çocuk havuzu, oturma ve güneşlenme grupları, soyunma odaları, kafeterya ve duş bulunuyor.