Çorlu tren faciasında yargılama 25 Mayıs'a ertelendi: 'Hakaretten insanlar ceza alırken 25 kişi göz göre göre öldürülüyor'

25 Ocak 2022 Salı, 14:30

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de, 25 kişinin ölümü ve 300’ü aşkın kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasına ilişkin davanın dokuzuncu duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya; tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da duruşmayı takip etti. Daha sonra başka bir ilde görevlendirilen Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı. Kurt’u, duruşmada avukatı temsil etti.

Daha önce üst düzey görevliler hakkında dava açılması için savcılığa yazı yazan mahkeme, dosyanın akıbetinin araştırılması için yeni bir yazı yazmaya karar verdi. Yargılamanın 10. duruşması için 25 Mayıs 2022 tarihi belirlendi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları söyledi:

“Bizim adalet yürüyüşümüz devam edecek. İnsanlarımızın çığlıklarının ilk günden beri yanındayız. 4 demiryolu çalışanın değil de üst düzey yetkililerin adalet önüne çıkarılması için müdahale ediyoruz. Bilirkişi raporu daha önce değişti. İpe un serme gibi. Uzadıkça uzuyor. Bizim bu uzamaya rağmen direnişimiz duruşumuz ilk günkü heyecanla devam ediyor. Adaleti bulana kadar, adaletin raylar altında kalmadığı güne kadar mücadelemiz devam edecek. Ailelerin yanındayız. Hak hukuk adalet diyoruz. Adaletin tecelli ettiği gün bu adalet sarayı içerisinden huzur içinde çıkacağız”

"25 KİŞİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Kazada 14 yaşındaki kızını, 2 kız kardeşini ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin ise şöyle konuştu:

“Bugün yine buraya gelirken her zaman dediğim bir şey vardı, ‘yakan top oynamaya geldik’ diye. Yine yakan top oynuyoruz. Bir şeylerin üzeri yine kapatılmaya çalışılıyor. Adalet bir türlü bize gelemiyor, gelmesi engelleniyor. Benim bu ülkede merak ettiğim, aslında Türkiye gündemine baktığımızda; hakaretten ünlü sanatçılarımızda soruşturma altında, diğer insanlar da içeriye alınıyor, evlerinden alınıyor.

Hakaretten insanlar ceza alırken 25 kişi göz göre göre öldürülüyor ve 1297 gündür bu adalet nerede. Adalet kime göre nasıl işliyor. Bunu öğrenmek istiyorum. Yine bir gelişme olmadı. Zaten beklediğimiz bir şey de değildi. Tefrik dosyasının daha raporu açıklanmadı. 25 Mayıs'a ertelendi. En yakın zaman dendi. En yakın zaman 4 ay sonraya ertelendi.”

"SAVCILIK MAALESEF TOP ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Avukat Yunus Tuğlu ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Duruşma sürecimiz devam ediyor. Bizim bu davadan beklediğimiz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tutulan üst düzey sorumluların hakkında açılmasını beklediğimiz dosyadır. Bu dosyada savcılık maalesef top çevirmeye devam ediyor. Dosyayı adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesine kusur tespiti için göndermiş. Biz buradaki keşifte tüm üniversiteleri tarayarak uzman bilirkişileri tespit etti. Keşif yaparak bir rapor aldık. Bu raporda üst düzey kişilerden kimlerin sorumlu olduğu açıkça yazıyor. Cumhuriyet başsavcılığı bunlara dava açmak yerine dosyayı adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesine göndermiş onlardan rapor bekliyor. Maalesef bu dava açılmadığı için de mevcut duruşması devam eden davada bir ilerleme kaydedilemiyor. Bu nedenle de duruşma 5 ay sonrasına verildi. Bu dosyada dava açıldıktan sonra ancak süreç ilerleyecek. Mağduriyetler devam ediyor. Hepimiz dileği burada adil bir karar verilmesi. İnsanların en azından adalet duygularının tatmin edilmesi gerekiyor.”