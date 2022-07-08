Çorlu Tren Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı!

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:04

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrilmesi sonucunda 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi de yaralandı.

Katliamın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen açılan davada gerçek sorumlular yargılanmadı, dört alt düzey TCDD çalışanın yargılandığı davanın 10’uncu duruşmasında dahi iddianame hazırlanmadı. Çorlu Tren Katliamı Aileleri ise adalet mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

EMNİYET ACILI AİLENİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Çorlu Tren Katliamı’nın yıldönümünde aileler çocuklarını, eşlerini, babalarını, annelerini mezarları başında andı. Emniyet görevlileri, oğlu Oğuz Arda Sel’i mezarı başında anan Mısra Öz’ün fotoğraflarını çekti. Bu duruma sosyal medyadan tepki gösteren Öz, “Oğlumun mezarı başında fotoğrafımı çeken emniyet görevlisini, oraya gönderen amir, güç, sistem… Nasıl (!?) çekebildin mi acının fotoğrafını!? Ne gördün acıdan başka ne!? Sisteminiz batsın!” dedi.

Uzunköprü ve Çorlu ilçelerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki 8 Temmuz anıtında düzenlenen anma törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve Çorlu Tren Katliamı aileleri katıldı.

“HESABINI SORMADAN ÖLMEYECEĞİM”

Anma töreninde 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, “Bugün bizler için bir şeyler söylemek çok zor. Biz her arife günü Uzunköprü’ye gelirdik. Tam Uzunköprü tabelasını geçtiğimiz andan itibaren Arda babasına derdi ki; Babacım pencereleri aç, memleketimin kokusunu alayım. Bugün ben de onun gibi pencereleri açıp memleketinin kokusunu aldım. Onu o çok sevdiği memleketine bundan 4 yıl önce toprağında uyumaya bıraktım. Her birini özlemle, sevgiyle, hasretle anıyorum. Çok özledik, çok özlüyoruz. Bizim için çok zor bir gün. Hesabını sormadan ölmeyeceğiz” diye konuştu.

“ADALETTE BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK”

Anma töreninde 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, “Gerçekten sözün bittiği bir gündeyiz, bir andayız. Yine o kara günü yaşıyoruz. 8 Temmuz Çorlu Tren Katliamı’nın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki adalette bir arpa boyu yol alamadık. Bugünün ve bize yaşatılan adaletsizliğin Türkiye’nin utancı olarak tarihe yazılmasını istiyorum” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Anma töreninde söz alan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise “Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Genel başkanımızın dediği gibi, ‘Adalete susamış bir insanın susuzluğunu, dünyanın üstündeki bütün nehirler bile gideremez’. Bugün o kara gün. Bugün Hakan Abi’nin Oğuz Ardayla burada başka umutlarla o trene bindiği gün. Sena’nın, Gülce’nin, Melek Teyzenin, Ekrem Amcanın, Ömer Alperen’in aileleriyle kucaklaşıp ayrılıp o trene bindiği gün. Oldukça dramatik şeyler yaşadık. Mahkeme salonlarına kilitlendiniz. Kapılarda darp edildiniz. Yine de mücadelenizden vazgeçmediniz. Biz elimizden geldiğince sizin yanınızda ve adalet arayışınızdaki mücadelenizde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tren faciasının gerçekleştiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü’nde de anma etkinliği düzenlendi.