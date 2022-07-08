Kılıçdaroğlu'ndan Çorlu paylaşımı: Maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu tren faciasının 4. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!" ifadelerini kullandı.
İstanbul Halkalı’dan Edirne Uzunköprü’ye giden yolcu treni dört yıl önce bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar’da raydan çıkarak devrildi. Katliam gibi kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300’den fazla kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu tren faciasının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımad bulundu.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;
"İhmaller sonucu yaşanan Çorlu Tren Katliamı’nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!"
İhmaller sonucu yaşanan #ÇorluTrenKatliamı’nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. “Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım.” dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2022
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