Çorlu tren kazası ne zaman gerçekleşti? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin davada karar çıktı. Dönemin kamu görevlileri bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkumiyet aldı. Peki, Çorlu tren kazası ne zaman gerçekleşti? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:22
Çorlu tren kazası ne zaman gerçekleşti? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen tren kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya' ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Peki, Çorlu tren kazası ne zaman gerçekleşti? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?

ÇORLU TREN KAZASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

ÇORLU TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.


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