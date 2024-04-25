Çorlu tren faciası davasında 6 yıl sonra karar çıktı! Özgür Özel: Milletten güçlü kimse yoktur...

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Çorlu tren faciası davasında 6 yıl sonra karar çıktı! Özgür Özel: Milletten güçlü kimse yoktur...

ANKA
25 Nisan 2024 Perşembe, 15:50

Çorlu tren faciası davasında 6 yıl sonra karar çıktı! Özgür Özel: Milletten güçlü kimse yoktur...

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