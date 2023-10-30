Çorlu'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da araca zarar verme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atila Caddesi ile Üveyik Sokak kavşağında aracının zarar gördüğünü öne süren A.T., ve B.Y. tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. Çıkan bıçaklı kavgada A.T. ve B.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan B.Y.’nin yakını M.Y. de elinden yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne, 1 yaralı da özel hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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