Para yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:38

Güncelleme: 28.10.2023 - 16:50

Gaziantep'te Kurbanbaba Mahallesi'nde ün akşam saatlerinde çıkan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre; Serdar Kılınç (33) ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kılınç, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Serdar Kılınç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAVGAYA KARIŞAN KİŞİLER ARANIYOR!

Evli ve 1 çocuk babası olan Kılınç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.