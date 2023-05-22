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Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:05
Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
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Feci kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi.

Çorlu’dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki 59 S 1442 plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


tekirdağ Çorlu servis

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