Çorlu'da 'küfür' cinayeti

12 Nisan 2022 Salı, 17:18

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak’ta meydana geldi. Hüseyin Sokakta karşılaşan Sırplıoğlu ile E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.B., eve gidip av tüfeğini alarak geri döndü, Sırplıoğlu'na ateş etti.

Yaralanan Sırplıoğlu, gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin gözaltına aldığı E.B.'nin ilk ifadesinde, Sırplıoğlu'nun kendisine küfrettiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Sırplıoğlu'nun 2006 yılında işlediği cinayet işlediği, cezasını tamamlayıp 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.



