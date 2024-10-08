Çorlu’da kundaklama anı kamerada... Şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:43

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:43

Olay, dün sabaha karşı Zafer Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bakım Onarım 6. Sokak'a gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yana bulunan iki sanayi dükkanının camlarını kırdı.

Şahıs, daha sonra işyeri önünde bulunan motosiklet, hava kompresörü, kaynak makinesi, elektrik tesisatı ve büyük spiral makinesini ateşe verdi.

Daha sonra bitişik durumdaki iki işyerinin sopayla camlarını kıran saldırgan şahıs, park halindeki kamyonu kundakladı. Saldırılara devam eden şahıs, park halindeki otomobilin ve taksi durağının da camlarını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kundaklama olayına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Kundaklama olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen M.E.Ş, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.