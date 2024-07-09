Çorlu’da otomobil tarlaya devrildi: 1’i çocuk 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Sarılar - Balabanlı yolu mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Burhan Ütü yönetimindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kaza sonrası sürücü Burhan Ütü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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