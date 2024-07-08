Özgür Özel, Çorlu Tren Katliamı'nda ölenleri andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 yıl önce gerçekleşen Çorlu Tren Katliamı’nı andı. Özel, "Çorlu Tren Katliamı'nın 6'ncı yılında yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasının üzerinden 6 yıl geçti.
CHP Genel Başkanı Özel, Çorlu tren kazasının 6'ncı yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorlu Tren Katliamı'nın 6'ncı yılında yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
#ÇorluTrenKatliamı'nın 6'ncı yılında yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 8, 2024
Sorumlu kamu görevlileri de yargılamaya dahil edilene, ailelerin ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı cezalar verilene kadar ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Um1bg8SG5f
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