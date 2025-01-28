Çorlu'dan 'sahte içki' zehirlenmesi: 36 yaşında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:08

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:08

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Çorlu’da evinde alkol aldığı öne sürülen Fehim Kökkazan (36), bir süre sonra fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan Kökkazan, kaldırıldığı yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fehim Kökkazan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.