'Sahte içki' kabusu sürüyor... Tekirdağ'da ele geçirildi: Tam 100 litre...
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
EV SAHİBİ GÖZALTINDA
Evde yapılan aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi A.İ. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Sahte içki #tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri yeniden gündemde
- Yangın faciasında iki gözaltı daha
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması