'Sahte içki' kabusu sürüyor... Tekirdağ'da ele geçirildi: Tam 100 litre...

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

'Sahte içki' kabusu sürüyor... Tekirdağ'da ele geçirildi: Tam 100 litre...
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

EV SAHİBİ GÖZALTINDA

Evde yapılan aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi A.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Sahte içki #tekirdağ

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