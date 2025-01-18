Esenyurt'ta sahte içki satan işletme mühürlendi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:42

Güncelleme: 18.01.2025 - 16:42

Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Koza Mahallesi'nde sahte içki satışı yaptığı belirlenen bir mekan mühürlendi. Mekanın, sahte alkollü içki nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı tespit edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul genelinde sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artmasının ardından, ilçedeki içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Denetimler kapsamında işletmelerden numuneler alındı, içki satış ruhsatları ve içkilerin satın alındığı yerlere ait faturalar incelendi. Kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uygulandı.