Esenyurt'ta sahte içki satan işletme mühürlendi
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sahte içki nedeniyle bir kişinin ölümüne yol açan işletmeyi mühürledi. İlçede denetimler artırıldı.
Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Koza Mahallesi'nde sahte içki satışı yaptığı belirlenen bir mekan mühürlendi. Mekanın, sahte alkollü içki nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı tespit edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul genelinde sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artmasının ardından, ilçedeki içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Denetimler kapsamında işletmelerden numuneler alındı, içki satış ruhsatları ve içkilerin satın alındığı yerlere ait faturalar incelendi. Kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uygulandı.
Etiketler: #Esenyurt #Sahte alkol
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler
- Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- CHP ne yapmalı?
- Ölü ve yaralılar var!