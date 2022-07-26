Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

Artvin''in Yusufeli ilçesinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisi Harun Candan'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
26 Temmuz 2022 Salı, 11:49
Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu
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Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Ekipler, Harun Candan'ın, akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Harun Candan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

 


Çoruh Nehri Yusufeli boğulma
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