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Çorum'da esnaf kavgasında kan aktı... Yaralılar var!

Çorum'da esnaf kavgasında kan aktı... Yaralılar var!

8.06.2025 08:53:00
Güncellenme:
İHA
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Çorum'da esnaf kavgasında kan aktı... Yaralılar var!

İskilip ilçesinde aynı sektörde faaliyet gösteren iki esnaf arasında çıkan yer tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’un İskilip ilçesindeki çarşı bölgesinde bıçaklı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; M.B. ve oğlu H.B. ile karşı dükkanda esnaflık yapan B.H. arasında, dükkan önüne yerleştirilen malzemeler nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. 

Çıkan kavgada, H.B. ile B.H. bıçakla yaralandı. Kavgayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Tedavi işlemleri yapılan 2 esnafın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #kavga #çorum #Esnaf

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