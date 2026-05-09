Çorum'da kahreden olay... Mantardan zehirlenen hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi

9.05.2026 14:37:00
Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hamile kadın ile bebeği hayatını kaybetti.

Çorum'da 5 aylık hamile olan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

 
