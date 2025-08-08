Çorum'daki eskort skandalında yeni gelişme: Valilikten açıklama geldi!

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir aracın, görevi dışında kullanıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde araca eskort olduğu iddia edilen iki kadının bindiği anlar yer alırken olay kısa sürede kamuoyunun tepkisini çekti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan videolar üzerine açıklama yapan Çorum Valiliği, konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır.”