Çorum'un plaka kodu ne? Çorum'un plaka numarası kaç? Çorum ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 11:14:00
Haber Merkezi
Çorum’un plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Çorum ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Çorum plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇORUM'UN PLAKA KODU NEDİR?

Çorum’un plaka kodu 19 olup, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve tarihi Hitit medeniyetine kadar uzanan önemli şehirlerden biridir.
Çorum’da araç plakaları, 19 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çorum Plaka Kodunun Anlamı

Çorum’un plaka kodu olan 19, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
19 sayısı, Çorum’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çorum ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çorum’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Alaca    19 A, 19 AC
Bayat    19 B
Boğazkale    19 BO
Dodurga    19 D
İskilip    19 İ
Kargı    19 K
Laçin    19 L
Mecitözü    19 M
Merkez    19 M, 19 MC, 19 MH
Oğuzlar    19 O
Ortaköy    19 OR
Osmancık    19 OS
Sungurlu    19 S
Uğurludağ    19 U

