Çorum'un plaka kodu ne? Çorum'un plaka numarası kaç? Çorum ve ilçelerinin plaka harfleri...

Çorum plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ÇORUM'UN PLAKA KODU NEDİR?

Çorum’un plaka kodu 19 olup, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve tarihi Hitit medeniyetine kadar uzanan önemli şehirlerden biridir.

Çorum’da araç plakaları, 19 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Çorum Plaka Kodunun Anlamı

Çorum’un plaka kodu olan 19, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

19 sayısı, Çorum’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Çorum ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Çorum’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Alaca 19 A, 19 AC

Bayat 19 B

Boğazkale 19 BO

Dodurga 19 D

İskilip 19 İ

Kargı 19 K

Laçin 19 L

Mecitözü 19 M

Merkez 19 M, 19 MC, 19 MH

Oğuzlar 19 O

Ortaköy 19 OR

Osmancık 19 OS

Sungurlu 19 S

Uğurludağ 19 U