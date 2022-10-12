Çorum'da 2 aile arasında silahlı kavgada 3 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Olay, Sunguroğlu Mahallesi eski belediye pasajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Yaşar K. ile Aydın K. ve Kadir K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile yaşanan olaylarda şahıslar Yaşar K.’yı silahla yaraladı. Babasının vurulduğunu öğrenen Behlül K. de Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine giderek, Perihan K.’yı bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alırken, çevrede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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