Çorum’da 36 kişi mantardan zehirlendi
Çorum’da yedikleri mantarlardan zehirlenen 36 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da merkez ve ilçelerde topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınanlar arasında durumu ağır olan 1 kişi Ankara’ya sevk edildi.
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