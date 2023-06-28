Çorum’da 36 kişi mantardan zehirlendi

Çorum’da yedikleri mantarlardan zehirlenen 36 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:00
Çorum’da 36 kişi mantardan zehirlendi
Abone Ol google-news

Çorum'da merkez ve ilçelerde topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlar arasında durumu ağır olan 1 kişi Ankara’ya sevk edildi.


mantar çorum Zehirlenme

İlgili Haberler

Sakarya'da 4 kişilik aile mantardan zehirlendi

Sakarya'da 4 kişilik aile mantardan zehirlendi
Doğada üç kilogram yüz otuz beş gram mantar bulundu!

Doğada üç kilogram yüz otuz beş gram mantar bulundu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den 'kasık mantarı' açıklaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den 'kasık mantarı' açıklaması

En Çok Okunan Haberler