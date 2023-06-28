Çorum’da 36 kişi mantardan zehirlendi

Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 15:25

Çorum'da merkez ve ilçelerde topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlar arasında durumu ağır olan 1 kişi Ankara’ya sevk edildi.