Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den 'kasık mantarı' açıklaması
Grammy ödüllü şarkıcı Adele, haftasonu Las Vegas'ta verdiği konser sırasında yaşadığı sıkıntıyı ve rahatsızlığını anlattı.
Konseri sırasında korse giydiği için çok terlediğini söyleyen Adele, bu nedenle kasık mantarı olduğunu itiraf etti. "Ben ve ekibim bunun hakkında konuşuyorduk. Açıkçası şovlarımda fit görünmek için korse kullanıyorum. Ama çok terliyorum ve bu ter hiçbir yere gitmiyor" diyen Adele, şöyle devam etti:
"Yani temelde sadece kendi terimin içinde oturuyorum, bu yüzden doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu."
Kasık mantarı; sporcular arasında yaygın olarak görülen mantar enfeksiyonu, vücudun kasık ve iç uyluk gibi sıcak, nemli bölgelerinde kaşıntılı döküntülere neden olan bir enfeksiyon türü.
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