Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor
Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22) aranıyor.
Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.
"KAYBOLALI 5 GÜN OLDU"
Baba Esat Şeker, “22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur” dedi.
Etiketler: #çorum #kayıp #arama kurtarma
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