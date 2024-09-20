Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının tedarikçisi kayıplara karıştı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:17

Bulgar medyasına göre, Tayvan'dan söz konusu çağrı cihazlarını teslim aldığı söylenen Norta Global Ltd'nin sahibi, Hindistan doğumlu iş insanı Rinson Jose'nin ABD'ye kaçmış olabileceği ve Ortadoğu'daki kaos nedeniyle telefonlara cevap vermekten kaçındığı söyleniyor.

Norta Global Ltd'nin, Bulgaristan'ın Sofya kentine kayıtlı olduğu biliniyor. Jose'nin, Lübnan'ı kasıp kavuran patlayıcı yüklü çağrı cihazlarıyla nasıl bir bağlantısı olduğu ise tam olarak bilinmiyor.

Norta Global Ltd'ye yakın bir kaynak The Sun'a demecinde: “Herkes endişeli. Lübnan'da eş zamanlı olarak infilak eden çağrı cihazlarıyla bağlantılı olduğunu öğrenen bazı meslektaşları ona ulaşmaya çalıştı, ancak Amerika'da bir iş gezisinde olduğu için telefonlara cevap vermiyor. Salı günü seyahate çıktı, ancak olup bitenlerin ciddiyeti göz önüne alındığında insanlara neden yanıt vermediği hiç de mantıklı değil, çok garip bir şeyler oluyor” dedi.

RİNSON JOSE KİMDİR?

Aslen Hindistan'ın Mananthavady şehrinden olan 39 yaşındaki girişimcinin Eylül 2012'de Norveç'e geldiği, eşiyle birlikte Oslo'da yaşadığı ve Norveç vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi.

Yakın bir arkadaşı Norveç haber sitesi VG'ye, Jose'nin toplumda sevilen “iyi kalpli bir insan" olduğunu söyledi.

Jose, NortaLink adlı bir BT danışmanlık firması da dahil olmak üzere çeşitli şirketleri yönetmenin yanı sıra Oslo merkezli medya firması DN Media Group için de çalışıyor. Jose ayrıca Norveç Hint Spor ve Kültür Derneği adlı bir kuruluşu da yönetiyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre DN Media Group, Amerikalı bir gazetecinin Jose hakkında sorular sorması üzerine Norveç Polis Güvenlik Servisi ile temasa geçti.

Oslo Polis Departmanı da o zamandan beri ortaya çıkan bilgilerle ilgili bir ön soruşturma başlattı.

Öte yandan Bulgar yetkililer, 20 Eylül'de yaptıkları açıklamada, “Bulgaristan'dan hiçbir iletişim cihazının ithal, ihraç ya da imal edilmediğini” açıkladı.

PATLAMALARIN ARDINDA KİM VAR?

Patlamaların arkasında, Hizbullah tarafından sipariş edilen binlerce çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirmekle suçlanan İsrail casusluk teşkilatı Mossad'ın olduğu iddia ediliyor.

Son derece koordineli ve uzun vadeli planın, dünya çapında gerçekleşen birkaç farklı gizli operasyonu içerdiği tahmin ediliyor.

Ancak Mossad'a yönelik suçlamalara rağmen, İsrail makamları henüz saldırılarla ilgili bir yorum yapmadı.