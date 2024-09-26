Çorum’da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Çorum’da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Çorum'da 22 Eylül’den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker’den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker’in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı.
Samet Şeker’in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- AKP'li belediyenin projesine yine onay verildi