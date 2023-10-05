Çorum'da açtığı su kuyusunda kayan toprağın altında kalan kişi öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde arazisinde su kuyusu açan kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Türkhacılarhanı köyünde yaşayan Erdal Çobaner (52) iş makinesiyle kazdığı su kuyusunda inceleme yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.
Çobaner, toprak altında kaldı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ve Sungurlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Çobaner'in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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