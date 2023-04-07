Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çocuğun ölümüne dair soruşturmada 2 tutuklama

Kilis’te cansız bedeni su kuyusunda bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek adlı çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 zanlı tutuklandı. Kentte yaşayan bir grup Suriyeli ise, yürüyüş yaparak Gina'nın öldürülmesini protesto etti.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:44
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çocuğun ölümüne dair soruşturmada 2 tutuklama
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Kilis’te kaybolan ve iki gün sonra su kuyusunda cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek adlı çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kilis Emniyeti Müdürlüğü'nün dün gözaltına aldığı 2 zanlı tutuklandı.

Tutuklama ardından akşam saatlerinde bir grup Suriyeli, yaşanan vahşeti protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Grup, sloganlar atarak Gina'nın öldürülmesini protesto etti.

İl Emniyet müdürlüğü ekipleri ise, grubu dağıtarak cadde ve ara sokaklarda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.


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