Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çocuğun ölümüne dair soruşturmada 2 tutuklama

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:44

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:44

Kilis’te kaybolan ve iki gün sonra su kuyusunda cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek adlı çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kilis Emniyeti Müdürlüğü'nün dün gözaltına aldığı 2 zanlı tutuklandı.

Tutuklama ardından akşam saatlerinde bir grup Suriyeli, yaşanan vahşeti protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Grup, sloganlar atarak Gina'nın öldürülmesini protesto etti.

İl Emniyet müdürlüğü ekipleri ise, grubu dağıtarak cadde ve ara sokaklarda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.