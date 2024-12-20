Çorum'da araç takla attı: İkisi ağır 5 kişi yaralandı!
Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde ikisi ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Haydar köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 06 CCG 995 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü ile Durmuş Y., Şakir K., Ziya K. ve Osman H. yaralandı.
İKİ YARALININ DURUMU KRİTİK
Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Şakir K. ve Mehmet K., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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