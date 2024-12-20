Ankara'da feci olay... Kaza yaptıkları aracı kontrol ederken canlarından oldular: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:26

Feci kaza, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi. T.D ve A.E.'nin bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak hasar aldı.

İnip otomobildeki hasarı inceleyen 2 kişiye, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı. A.E. ve T.D. çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibi, T.D. ile A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. T.D. ve A.E.'ye çarpan otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.