Ankara'da feci olay... Kaza yaptıkları aracı kontrol ederken canlarından oldular: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde refüje çarparak hasar alan otomobili kontrol eden T.D. ve A.E.'ye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi. T.D ve A.E.'nin bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak hasar aldı.
İnip otomobildeki hasarı inceleyen 2 kişiye, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı. A.E. ve T.D. çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekibi, T.D. ile A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. T.D. ve A.E.'ye çarpan otomobilin sürücüsü de yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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