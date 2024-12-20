Konya'da 'sis' kazası! İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda işçi yaralandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:47

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:49

Konya Afyonkarahisar Karayolu üzeri Kadınhanı ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde, Ilgın ilçesinden Konya’ya işçi taşıyan 42 GCV 11 plakalı servis minibüsü, sisli havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.