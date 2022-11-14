Çorum'da ayrıldığı kadını rehin alan şüpheli tutuklandı

Çorum'da ayrıldığı 'dini nikahlı' eşini rehin alan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 20:22
Çorum'da ayrıldığı kadını rehin alan şüpheli tutuklandı
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İkna çalışmaları sonrası sabah olayda kullandığı silahı vererek polis ekiplerine teslim olan M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dini nikahlı eşi M.K'yi, Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evinde dün tüfekle rehin alan M.Y. gece boyunca süren görüşmeler üzerine sabah silahını ekiplere vererek teslim olmuştu.

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