Çorum'da bir kadın 'mantar zehirlenmesi' şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki kadın, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının, bahçeden topladığı mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.
Sarısüleyman köyünde yaşayan Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
MANTARI BAHÇEDEN TOPLAMIŞ
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.
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