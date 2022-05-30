Çorum'da bir kadın 'mantar zehirlenmesi' şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:04

Sarısüleyman köyünde yaşayan Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MANTARI BAHÇEDEN TOPLAMIŞ

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.