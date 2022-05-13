Uzmandan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis Uzman Hekimi Hakan Özerol, Türkiye'de 100'den fazla zehirli mantar türü olduğunu belirterek, bunların organ yetmezliğinden ölümlere kadar ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyleyip uyarılarda bulundu.
Midyat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzman Hekimi Hakan Özerol, Türkiye'de 100'den fazla zehirli mantar türü olduğunu söyledi. Bunların organ yetmezliğinden, ölümlere kadar ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Özerol, baharla birlikte mantar zehirlenmesi vakalarının arttığına dikkat çekti.
Dr. Özerol, "Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da 100 kadarı zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ise ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Doğada yetişen mantarlar kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor” dedi.
Mantar zehirlenmelerinde belirtiler mantarın türüne göre farklılık gösterdiğini aktaran Dr. Özerol, “Mantar zehirlenmeleri, yedikten 2 saat sonra başlıyor. Mantar zehirlenmesinin bulantı, kusma, halsizlik, sersemlik, çarpıntı gibi bulgular, halüsinasyon görme gibi bulguları var. Basit bir besin zehirlenmesinden, ölümcül olan karaciğer yetmezliğine kadar uzayan etkilerini görülür. Belirtilerin süresi ve ağırlığı, tüketilen mantar türüne, bu mantardaki zararlı maddenin türüne, tüketilen miktara ve tüketen kişinin özelliklerine göre değişebilir. Tüketilen mantarın türü ve miktarı da önemli olmakla birlikte bazı mantar türlerinden bir adet bile yendiğinde ağır belirtiler ortaya çıkmakta. Hatta bu bir adet mantar kişinin ölümüne bile neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.
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