Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı

Çorum'da kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:48
Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
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Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.T. (46) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3 bıçak darbesi olduğu tespit edilen F.T. tedavi altına alındı.

F.T'nin Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy Tepesi mevkisinde alkol aldıktan sonra kendisini bıçakla yaraladığını ve ardından tanımadığı kişilerce otomobille Zafer 1. Sokak'a getirildiğini söylediği öğrenildi.


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