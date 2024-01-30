Mersin’de seçim ‘bıçak sırtı’

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

CHP ve Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’taki yerel seçimlerde yarışacağı Mersin’de, büyükşehir belediye başkanlığının kaderini “ilçeler belirleyecek.”

Mersin’in merkez ilçelerinden Toroslar MHP’nin, Akdeniz ilçesi ise AKP’nin yönetiminde bulunuyor. Yenişehir ile Mezitli’de ise CHP “hâkim.”

Kent merkezi açısından değerlendirildiğinde CHP ile Cumhur İttifakı arasında “denge mevcut.” Ancak MHP’nin kent genelindeki ilçelerde 8, AKP’nin 2, CHP’nin ise 3 belediye başkanlığı bulunuyor.

MHP, 31 Mart’taki yerel seçimlerde “ilçelerdeki gücüne” güvenirken CHP ise “Vahap Seçer’in 5 yıllık hizmetini baz alıyor.” CHP’nin, bir dönem “MHP’nin kalesi” olarak da bilinen Tarsus’ta kazanan başkan Haluk Bozdağan’ı yeniden aday göstermemesinin sonuçlara “olumsuz etkileyebileceği” de konuşulurken “Tarsus’un büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için belirleyici olabileceğine” de dikkat çekiliyor.

Yurttaşlar, “Tarsus’u alan Mersin’i alır” değerlendirmelerini yapıyor.