Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı

19 Haziran 2022 Pazar, 13:51

Çorum'da, caminin abdesthanesi ile tuvaletindeki 26 musluk çalınırken, kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Çepni Mahallesi'ndeki Gençlik Camisi'nde meydana geldi. Camiye giren kimliği belirsiz kişi, önce vanayı kapattı ardından abdesthane ile tuvaletteki 26 musluğu söküp, çaldı.

Sabah namazını kılmak için camiye gelen cemaat, muslukların yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi.

YERİNE, YENİLERİ TAKILDI

Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi de çalınan muslukların yerine yenisini taktı.

Hırsızlık şüphelisinin musluklarla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.