Çorum'da cenaze yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı!
Çorum'un Osmancık ilçesinde lastiği patlayan minibüsün devrilerek bariyerlere çarptığı kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesi Hacıhasan mevkisinde sabah saatlerinde, Erzurum'dan Kocaeli’ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- Televizyon kanalı kurmuştu: GYY'si belli oldu
- Maden ocağında göçük!
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Ünlü ekonomistten çarpıcı akaryakıt tahmini
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Tarihi bir skandala imza attı...'
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap
- AP'den Türkiye'ye kötü haber