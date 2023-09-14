Çorum'da cenaze yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde lastiği patlayan minibüsün devrilerek bariyerlere çarptığı kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:50
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Çorum'un Osmancık ilçesi Hacıhasan mevkisinde sabah saatlerinde, Erzurum'dan Kocaeli’ye bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu Kuddüs Bayraktar yönetimindeki minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüste bulunan 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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