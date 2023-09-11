Çorum’da cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:08
Çorum’da cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Kerebigazi 1. Cadde’de iddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan Muhammet B., ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö.’yü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı Bünyamin Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Muhammet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Player Alanı
çorum

İlgili Haberler

Ersan Şen televizyon kanalını ilk kez anlattı: 'Kavga yok'

Ersan Şen televizyon kanalını ilk kez anlattı: 'Kavga yok'
Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: Komşusunu kalbinden bıçakladı

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: Komşusunu kalbinden bıçakladı
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler