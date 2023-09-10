Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:13

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:15

Alınan bilgiye göre, Kiltepe Mahallesi Ayverdi Sokak'ta T.G. (19) ile Ali Korkmaz (35) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kavgada Ali Korkmaz ile yanındaki F.T. (20) yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi Polis ekipleri, şüpheli T.G'yi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.